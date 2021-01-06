Çiftçi Ankara'ya eyleme gidebilmek için tarım makinasını sattı
Tarım Kredi Kooperatifi'ne borcundan dolayı hacizli olan Uşaklı çiftçi İbrahim Kaya yarın Ankara'da yapılacak çiftçi eylemine gelebilmek için tarım makinasını hurdacıya satarak yol parası yaptı.
TKK ve bankalara olan yüksek faizli borçları nedeniyle mağdur olan çiftçiler yarın Tarım Bakanlığı önünde bir araya gelerek yetkililere sesini duyurmaya çalışacak. Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü çiftçi borçlarından kaynaklanan icraların 31 Mart'a kadar ertlendiğini duyurmuştu. Ancak çiftçilerin traktörlerine, tarlalarına haciz işlemleri gelmeye devam edince geçtiğimiz hafta Malatya'da seslerini yükselten çiftçiler yarın da Ankara'da olacak.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise bugün yaptığı 2020 yılı tarım değerlendirmesi konuşmasında, “Çiftçi borçları, 2019 yılı Tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla değerinin yüzde 50’sine yaklaştı. Çiftçinin kredi borçları artarken bir kısmı, takibe düşmemek için başka bankalardan yüksek faizle aldığı kredilerle borcunu kapattı. Çiftçinin yüksek faizle borçlanmadığı özel banka kalmadı” dedi.
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