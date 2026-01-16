AKP'li milletvekilinin kuzeni de var... Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 23 kişinin ifadesi tamamlandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.01.2026 09:53:00
DHA
Son dakika haberi... İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında AKP İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın’ın kuzeni Mert Ayaydın'ın da yer aldığı iddia ediliyor. Gözaltına alınan isimlerin ifadeleri de tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltı dalgası devam ediyor. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün düzenlendiği operasyon kapsamında çok sayıda adreste eş zamanlı aramalar yaptı; delil niteliği taşıdığı değerlendirilen materyallere el koyuldu.

Toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar arasında eski milli futbolcu Ümit Karan’ın yanı sıra, sosyal medya fenomeni Merve Sanay, oyuncu Deniz Berk Cengiz, Bade Nogay, Melisa Şahin, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın gibi kamuoyunca tanınan isimlerin bulunduğu öne sürüldü.

Gözaltına alnan isimlerden birinin ise büyük bir giyim şirketinin veliahtı olarak anılan Mert Ayaydın olduğu iddia edildi. Ayaydın, aynı zamanda son yerel seçimde AKP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın'ın yeğeni ve AKP İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın’ın da kuzeni. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

Savcılık açıklamasında şüphelilere, “uyuşturucu temin etmek”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ve “fuhşa aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlamaları yöneltildi.

İFADELERİ TAMAMLANDI

Son olarak 23 kişinin de ifadeleri tamamlandı. Savcılığın sevk talebi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında önceki gün 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Konuya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun 2025/ 280882 soruşturma dosyası kapsamında ; talimatımız gereği İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce  gözaltına alma, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti , uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarını işlediği değerlendirilen  18 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

