Çiftçi isyan etti: Devlet alsın ineklerimi yesin, doymuyor çünkü!

24 Ekim 2020 Cumartesi, 14:08

İl olduğunda 190 bin olan nüfusu, yoğun göç verdiği için 100 binin altına düşen Ardahan’da fabrikaların kapatıldığı, organize sanayi bölgesinin işletilmediği ve geçim kaynağı olan hayvancılığın bitme noktasına geldiği belirtiliyor. Karantina koşullarının da esnaf, çiftçi ve besici üzerindeki yükün iyice artırması nedeniyle ekonomik koşulların çok daha kötü noktaya geldiği Ardahan’da, üretici artık yüksek sesle yakınmaya başladı. Kışın hayvanlarına nasıl bakacağını düşünen bir çiftçi işin içinden çıkamadığını iletirken bir fırıncı "Una yüzde 100 zam geldi. İsterse beni idam etsinler... Ama söyleyeceğim. Halkın ekmeği ile oynayanların Allah belasını versin" dedi.

"HÜKÜMET ARDAHANLIYI ASKIYA ALMIŞ"

Ardahan'da esnafı, çiftçileri ve KOBİ'leri ziyaret eden CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da şikayetleri ilk elden dinlediler. Alban, "Ardahan’ın iki kapısı var ancak bir bacası yok. Ardahan’ın fabrikaları nerede? Üretim neredeyse sıfırlanmış, Sarayda oturup keyif çatan AKP hükümeti 18 yıldır Ardahan’ı unutmuş. Askıda ekmek kampanyası başlatan iktidar ortakları, burada yaşayan vatandaşı askıya almış. Erken seçim, Ardahan için bir çıkış yolu olabilir. AKP'nin Ardahan'a verecek hiçbir şeyi yok" dedi. Başarır ise, "Saray ve etrafındakiler, kafalarını kaldırıp Ardahan’a, Anadolu’ya bir baksınlar. Saray’dan yaptıkları açıklamalarla her ne kadar ülkemizi güllük gülistanlık göstermeye çalışsalar da halkımızın durumu ortada. Ardahan sadece bir örnek. Ne yazık ki AKP iktidarında ülkemizin geldiği durum bu” diye konuştu.

"AKP’LİYE YARDIM EDİYOR, OLMAYANA BİR ŞEY YOK"

CHP'li Başarır'ın konuştuğu bir esnaf derdini şu ifadelerle anlattı:

"Hepimiz borçluyuz. Öyle zor bir duruma getirdiler ki kimse bunun altından kalkamıyor. Biz bu bölgede arpa, çavdar, buğday veya yulaf ekiyoruz bir de hayvancılık var. Hayvancılığa da karantina koydular, kimse hayvanını satamıyor. Bankalar geldi dayandı, borçları ödeyemiyoruz. Ben 22 bin lira para çektim faizden 102 bin oldu. Böyle bir adalet, böyle bir vicdan olabilir mi? Vatandaşın yüzde 80'i borçlu. Ben iktidar partisinde 10 sene çalıştım, il genel meclis üyeliğine girmiştim. 2011’de AKP’nin yanlışlarını görünce bıraktım. Burada AKP’den kim olursa olsun onun işi görülüyor. CHP’den, HDP’den, İYİ Parti’den, Ahmet’ten Mehmet’ten kim olursa onun işi hallolmuyor. AKP, partiden olana yardım ediyor, olmayana bir şey yok. Bu insanlar da gariban onlar da ahırda mal besliyor."

"DEVLET ALSIN İNEKLERİMİ YESİN"

Bir çiftçi, "Halka un, yem fiyatını söylemeye utanıyoruz. Her şey dolara bağlanmış, o zaman bizim sattığımız etimiz, sütümüz de dolarla satılsın” diye isyan ederken bir besici ise "Devlet gelsin, biz ineklerimizi onlara teslim edelim, alsın onları yesin. Doymuyorlar çünkü, bir canımız kaldı” dedi.

"BIKTIK, TAYYİP’TEN BIKTIK"

Emekli bir vatandaş yaşadığı sıkıntıları "Bıktık, Tayyip’ten bıktık. Yeter bu kadar. 15, 20 sene para yatırdım paramı alamıyorum. Benim aylığım bana yetmiyor" sözleriyle anlattı.



