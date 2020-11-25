Çiftçilerin tarım araçları, borçları gerekçe gösterilere haczedildi

25 Kasım 2020 Çarşamba, 16:07

Amasya Büyükkızılca köyündeki çiftçilerin traktörleri ellerinden alındı. Çiftçiler Tarım Kredi Kooperatifi’nden aldıkları tarımsal malzemelerin bedellerine uygulanan yüksek faiz nedeniyle borçlarını ödeyemezken jandarma eşliğinde köye gelen kooperatif yetkilileri, köylülerin traktörlerine ve tarım malzemelerine el koydu. Köylülerden birisi “Anadolu çiftçisi yalnız ve sahipsiz bir durumda. Kimselere ulaşamıyoruz, çiftçi şu anda Reise küsüyor. Gecelerimiz zindan gibi geçiyor yarınımızı artık göremez durumdayız” diyerek yaşananlara itiraz etti.

Ömer Sarı, geçimini seracılıkla sağlayan çiftçilerden biri. Sarı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Burası 250 hanelik bir köy, burada göç yok her hanede 7-8 kişi vardır. Herkes birlikte yaşar. Başta domates yetiştirmek üzere seracılıktan geçimimizi sağlarız. Tarım Kredi Kooperatifinden fide, gübre gibi tarım ürünleri alırız. Zamanı geldiğinde de kooperatife borcumuzu öderiz. Ancak uzun zamandır domatesi maliyetinin altında sattığımız için kooperatife olan borcumuz katlanarak artıyor. Geçen yıl domatesi 1400 lira maliyetle alıp 1000 liraya sattık. Bu sene 1800 lira maliyetle aldığımız domatesi 1400 liraya sattık. Kooperatiften aldığımız fidenin bir tanesi 4 lira ve üzeri maliyetinde. Avukat, savcı jandarmalarla birlikte gelerek 10 kişinin traktörüne el koydular.”

"TRAKTÖRLERİMİZİ KENDİ MALI GİBİ ALIP GÖTÜRDÜLER"

Diğer bir çiftçi ise, yaşananları şu şekilde özetledi:

“Hiçbir bilgi vermeden bizim arabamız ve traktörümüz götürüldü. Kendi malı gibi alıp götürdüler. Tarım kredisine borcum var 96 bin lira olan ana paranın borcu 1 milyon yani ben bu parayı zaten istesem de ödeyemem. İki yıldır üst üste satışların kötü gitmesi, maliyetimizin yüksek olup düşük fiyatlara satmamız bizi bu duruma getirdi. Yoksa bu köyde kimse borcundan kaçtığı veya ödeme yapmak istemediğinden değil, bu insanlar zamanı geldiğinde gider parasını öder. Hükümetten istediğimiz borcumuzu taksitlendirmesi.”

“İKİ TRAKTÖRÜMÜZ VAR, 10 SENEDİR KULLANAMIYORUZ “

Çiftçilikle geçimini sağlayan kefil olduğu için traktörü haczedilen Ferhat, “Artık dengemiz şaştı. Adamlar eliyle koymuş gibi sanki o kadar emek edip almamışız gibi traktörlerimizi alıp gitti. Biz borcumuzu ödeme taraftarıyız ama para kazanamıyoruz. Herkesi kefil yapıyor, birbirine bağlıyor. İnsanlar borçlanıyor sonra. Bizim iki traktörümüz var. 10 senedir kullanamıyoruz ama bu kefillikten dolayı 10 senedir üstümüzden de çıkartamıyoruz” dedi.

"ÇİFTÇİ REİSE KÜS"

Diğer bir köylü ise, “Anadolu çiftçisi yalnız ve sahipsiz bir durumda. Kimselere ulaşamıyoruz, çiftçi şu anda Reise küsüyor. Gecelerimiz zindan gibi geçiyor yarınımızı artık göremez durumdayız” diyerek yaşananlara itiraz etti.

"SATAMIYORUZ"

Tarım krediye üye olan Suna Yüce ise, “Dört yıldır borcumuz var. Domatesi satamıyoruz. Bu nedenle borcumuzu ödeyemiyoruz. Fidenin tanesini 4-4,5 liraya alıyoruz. Hükümetten destek istiyoruz, ben haram yemeyi istemem benim borcumu taksitlendirsin” dedi.

"HACZEDİLMESİ YASAK"

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer de ”Büyükkızılca Köyü, Aksavul, Kayrak köylüleri mağdur. Torba yasadan umutluyduk tarım kredi borçlarının da kapsama alınmasını istedik. Ama olmadı. Köylülerin yüzde 70’inden fazlası tarım krediye borçlu icrada israf kanununda çiftçilerin tarımsal aletlerinin haczedilmesinin yasak olmasına rağmen, bu kanun dikkate alınmayarak çiftçilerin tarım aletleri haczedildi. Köylüler, borçlarının silinmesini talep etmiyor. Taksitlendirilerek ödemek istiyor” diye konuştu.