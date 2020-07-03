Çiftçiye destek vergiye gidiyor
Hükümet, çiftçiye verdiği tarımsal destekten vergi kesiyor. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, hükümetin iş insanlarının vergisini silerken, tarımsal desteklerden vergi almasını eleştirdi ve “5’li çete” değerlendirmesi yaptı.
Bu desteklerin sağ cepten verilip sol cepten kesildiğine işaret eden Aygun, “Kanunda ‘yüzde 25’e kadar stopaj ve gelir vergisi alınabilir” diyor. Ancak 5’li bir çete var. Siz onların, kanunen çıkmış olan vergi borcunu sileceksiniz ama kalkacaksınız tarımsal destekten gelir vergisi, stopaj keseceksiniz. Pes doğrusu” diye konuştu.
Öte yandan, gece içki satışı yapan yerlere verilen cezaların artırılmasına da tepki gösteren Aygun, bunun kaçakçılığı artıracağına dikkat çekerek “herkesin evde rakı, bira tesisi kurduğunu” vurguladı.
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