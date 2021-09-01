Çifte cinayet şüphelisi film gibi operasyonla yakalandı
Erzincan'da 1,5 yıldır eşinden ayrı yaşayan Murat Bulut , önce kayınpederi Ali Kurt'u , daha sonra da arıcılık yapan Mustafa Yılmaz'ı av tüfeği ile vurdu. İki kişiyi öldürüp evine gelen Bulut, 'teslim ol' çağrısına olumsuz yanıt verince polisin balkona itfaiye merdiveni ile çıkarak yaptığı operasyonla yakalandı.
Olay, sabah saatlerinde Erzincan'ın Çağlayan beldesine bağlı Mertekli Mahallesi'nde meydana geldi. 1,5 yıldır eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Murat Bulut (37), kayınpederi Ali Kurt'u (63) evinde av tüfeğiyle öldürdü. Bulut, aynı silahla daha sonra Üzümlü ilçesine bağlı Pelitli köyünde arıcılık yapan Mustafa Yılmaz'ı (65) vurdu.
2 kişiyi öldüren Murat Bulut, Erzincan'ın Geçit Mahallesi'ndeki evine gitti. İhbar üzerine polis kısa sürede Bulut'un evinin çevresini sarıp, 'teslim ol' çağrısında bulundu. Zaman zaman tüfekle balkona çıkıp bağıran Murat Bulut, yaklaşık 4 saat direndi. Özel harekat polisler, Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye aracının yangın merdiveniyle 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Murat Bulut'un evine balkondan girdi. Polisler, kısa sürede Bulut'u etkisiz hale getirdi.
Binadan dışarı çıkarılan Bulut, polis aracına konularak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yaşamlarını yitiren Kurt ve Yılmaz'ın cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Erzincan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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