Bursa'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından öldürüldü
Bursa'da, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Ebru G. tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde Ebru G., geçimsizlik yaşadığı eşi Necati G. hakkında mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararı ihlal eden Necati G., Ebru G.'nin yaşadığı 6. Yayla Sokak'taki eve geldi. İkili burada tartışmaya başladı. Necati G. tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçağı Ebru G.'nin kalbine sapladı. Ebru G. kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Annesi gözleri önünde bıçaklanan 14 yaşındaki D.G. çığlık atarak, komşulardan yardım istedi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ebru G., sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi.
Ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürülen Ebru G. (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakalanan Necati G.'nin is Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.
İlgili Haberler
- Oyuncu Pelin Akil'den 'kadın cinayetleri' tepkisi: 'Oğlunuza sahip çıkın oğlunuza!'
- Kadın Cinayetleri ve Siyasal Şiddet - Prof. Dr. Erendiz ATASÜ
- Kadın cinayetleri ile gündeme gelen gelecekteki hayat indirimi nedir?
- Soylu ‘kadın cinayetlerine’ ilişkin konuştu: Ben hepsinin sorumlusuyum
Video Haberler
- 2 köpeğe çarptı; yaralı köpeği bırakıp gitti
- Boşandığı eşi kurşunlamıştı! Cinayet anı kamerada
- Fırtınanın ardından ortaya çıktı! O anlar kamerada
- Davulcunun kolonyalı alev şovu kötü bitti
- Ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
- Minibüste maske tartışması! Ortalık böyle karıştı
- Balıkçı oltasına dolanan martıyı yurttaşlar kurtardı
- Lunaparkta feci son!
- AKP'li Meclis üyesi Bülent Sayın canına kıydı
- Mardin’de plastik üretim fabrikasında yangın
En Çok Okunan Haberler
- Filenin Sultanları’na TRT’den sansür!
- BİM'in kırtasiye ürünleri tartışma yarattı
- İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi genelgesi
- Filenin Sultanları'nda Meryem Boz sevinci!
- Trabzon'da imam, 3 kız çocuğunu katletti
- İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişiklik
- 'Zaytung' haberi değil, gerçek
- Türk müziğinin acı kaybı
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'aday' çıkışı
- Bir dönemin çocuk oyuncusu ölü olarak bulundu