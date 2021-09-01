Bursa'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından öldürüldü

01 Eylül 2021 Çarşamba, 10:54

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde Ebru G., geçimsizlik yaşadığı eşi Necati G. hakkında mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararı ihlal eden Necati G., Ebru G.'nin yaşadığı 6. Yayla Sokak'taki eve geldi. İkili burada tartışmaya başladı. Necati G. tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçağı Ebru G.'nin kalbine sapladı. Ebru G. kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Annesi gözleri önünde bıçaklanan 14 yaşındaki D.G. çığlık atarak, komşulardan yardım istedi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ebru G., sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürülen Ebru G. (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakalanan Necati G.'nin is Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.