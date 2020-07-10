Çiftlik Bank davasında 'tutuklamama güvencesi' talebine ret

10 Temmuz 2020 Cuma, 14:13

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 4'ü firari 20 sanıklı Çiftlik Bank davasının bugünkü duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Cudi Cumhur, Cafer Solak ve Niyazi Karakoç ile sanıkların avukatları katıldı.

TUTUKLANMAMA GÜVENCESİ İSTEDİ



Firari sanık Cengiz Samur'un Avukatı Behlül Kıroğlu, müvekkilinin aynı zamanda ABD vatandaşı da olduğunu belirterek, "CMK'nın 246-248 maddeleri düzenlemeleri dikkate alınarak hiçbir koşula bağlanmaksızın tutuklanmayacağı güvencesi verilmesi halinde ülkemize gelip savunmasını yapmak istemektedir" dedi. Avukat Kıroğlu, müvekkilinin davaya konu suçlama ile ilgisi olmadığını savunarak malvarlığına konulan tedbirin de kaldırılmasını istedi.

MAHKEME TUTUKLAMAMA GÜVENCESİ YÖNÜNDEKİ TALEBİ REDDETTİ



Avukat Kıroğlu'nun, müvekkilinin tutuklanmayacağı yönündeki güvence talebinin reddine karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3.762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor.

Mahkeme, 17 Mart 2020 tarihli duruşmada, 28 sanık hakkındaki davayı ayırdı. Böylece 48 sanıklı bu davanın sanık sayısı 20'ye düştü.