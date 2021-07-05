Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'a bu akşam 60 sayfalık soru sorulacak

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 18:25

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, uzun süredir yurt dışında firari olarak aradığı ve dün Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Türk makamlarına teslim olan Aydın'ın sorgusu bu akşam yapılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşecek sorgusu için Aydın'ın evrakları incelendi ve müfettiş raporu karşılaştırıldı.

60 SAYFALIK SORU HAZIRLANDI

Yapılan karşılaştırılmanın tamamlanmasının ardından Aydın'a yaklaşık 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı ifade edildi.