Çiğ sütte hayal kırıklığı

13 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Üreticinin aylardır beklediği soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı litre başına 2.8 lira olarak belirlendi. Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı fiyatlara göre çiğ süt destekleme primi ise 2021 Nisanı’na kadar litre başına 30 kuruş oldu. Fiyatların en az 3.6 TL olması gerektiğini söyleyen üreticiler tepkili.

Açıklanan fiyatların üreticiyi hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, kararı Cumhuriyet’e değerlendirdi. 2019’un kasım ayından bugüne kadar özellikle süt üreticileri nezdinde yüzde 60’lık maliyet artışı gerçekleştiğini söyleyen Solakoğlu, fiyatın belirlenme sürecine işaret etti. 2018 öncesinde üretici ve sanayicinin devletin hakemliğinde fiyat belirlediğini ancak daha sonra yönetmelik değişikliği nedeniyle fiyatı Merkez Bankası Gıda Komitesi’nin belirler hale geldiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 1.5 süt-yem paritesi sözü verdiğini anımsatan Solakoğlu, “Tutamayacağı sözü veren biri açıklama yapmak zorundadır. Üreticinin fiyat konusunda hiçbir dahli yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı süt fiyatını belirlerse olacağı budur. Bu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bize hediyesidir. Tarım ve Orman Bakanlığı izinsiz tek bir adım bile atamıyor. Bu şekilde değil ülke, küçük bir şirket bile yönetilemez” dedi.

‘YURTDIŞINA BAĞLIYIZ’

Fiyatın 13 ay boyunca düşük tutulduğunu, bunun sonucunda çok fazla ineğin kesime gittiğini aktaran Solakoğlu, “İnek kesime gittiğinde, ineğin doğuracağı Türkiye’nin et ihtiyacını karşılayacak olan dana miktarında düşüş yaşanır. Dolayısıyla et ithal etmeye başlanır” dedi. Süt fiyatının desteklemelerle birlikte 3.60, desteklemeler hariç 3.30 lira olması gerektiği yönünde hesaplamalar yaptıklarını vurgulayan Solakoğlu, “Bunun çok altında belirlediler. Üreticinin dayanma gücü kalmadı. Özellikle küçük aile işletmeleri yok oluyor” ifadelerini kullandı. Solakoğlu şunları kaydetti:

“Süt, et ve tahıl temel gıda ürünleri. Bir ülkenin bağımsız olması için bu temel gıda ürünlerinin üretiminde sekteye uğramaması gerekir. Biz yem konusunda yurtdışına bağlıyız. Türkiye’ye ambargo uygulanırsa, Ukrayna, Brezilya, Amerika soya vermeyi keserse, Türkiye’de ne tavuk ne kırmızı et bulabilirsiniz. Hayvanlık çöker. Üretiminin sürekliliğini sağlayacak yapısal değişimlerin bir an önce yapılması gerekiyor.”