Çiğiltepe yargıya taşındı

19 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Başvuruda, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali istendi. Çiğiltepe’nin adı, Ankara-Mamak’taki ortaokuldan silinmiş ve yerine okula bağış yapan vakfın adı verilmişti. Söz konusu uygulamaya kamuoyundan büyük tepki gelmişti.

ADD, bu isim değişikliğini yargıya taşıdı. “Bu işlemin amacının Cumhuriyet devrimini, Cumhuriyetin kurucularını, anayasa ile güvence altına alınan Cumhuriyetin kurucu felsefesini unutturmak ve tasfiye etmek olduğu aşikâr” ifadeleriyle Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne başvuran dernek, yapılan isim değişikliğinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019’da okullara gönderdiği yazıya aykırı olduğunu söyledi.

Söz konusu yazıya göre eğitime bütçe dışı finansman sağlanması amacıyla “2023 Vizyon Belgesi”nde yer alan “Eğitimin Finansman Çeşitliliğinin Artırılması” tedbiri çerçevesinde okulların isimleri satışa çıkarıldı. Bu kapsamda belli bir bedel karşılığında okullara hayırsever isimlerinin verilmesine izin verildi.

Ancak MEB, yazısında “Türk büyükleri, şehit isimleri, hayırsever isimleri belde, köy ve köy altı kurumlar hariç” illerdeki diğer okulların isimlerinin bakanlığa gönderilmesini talep ederek bu isme sahip okulları düzenleme kapsamının dışında tuttu. ADD de mahkemeye verdiği dilekçede, bu yazıya dikkat çekerek verilen kararın iptalini istedi.

ÇİĞİLTEPE KİMDİR?

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Albay Reşat Çiğiltepe, Büyük Taarruz sırasında Afyon’da bulunan Çiğiltepe’yi düşmanın elinden yarım saat içinde almak için Mustafa Kemal Atatürk’e söz verdi.

Düşmanın direncinin sürmesi üzerine yarım saat içinde tepeyi alamayan Çiğiltepe, Atatürk’e verdiği sözü yerine getiremediği için intihar etti. Çiğiltepe’nin intiharından kısa süre sonra tepe düşmandan temizlendi. Atatürk de Soyadı Kanunu çıktığında Albay’a “Çiğiltepe” soyadını verirken ailesine de Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası’nı sundu.