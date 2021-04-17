Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan Covid-19'dan yaşamını yitirdi

17 Nisan 2021 Cumartesi, 18:34

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı 63 yaşındaki Mustafa Avdan, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğlimizin ve partimizin emektar isimlerinden Başkan Yardımcımız ve meclis üyemiz kıymetli ağabeyim Mustafa Avdan‘ı Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi ve tüm Çiğli halkına baş sağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Manisa Salihli 1958 doğumlu olan, serbest muhasebeci ve mali müşavur Mustafa Avdan 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Çiğli Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Avdan, Çiğli Belediyesi Meclis Grup Başkanvekilliği ve Encümen Başkanlığı görevlerini yürütmüştü.