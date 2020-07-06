Çiğli Belediyesi tesislerinden sağlıkçılara indirim

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:49

Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinin ilk gününden itibaren sağlık emekçilerinin yanında olan Çiğli Belediyesi tarafından normalleşme döneminde bir destek daha geldi. Sağlık emekçileri Çiğli Belediyesi’nin sosyal tesisleri olan Ataşehir Mahallesindeki Akvaryum Kafe ile Evka 2 Mahallesindeki Pelikan Kafe’de verilen hizmetlerden %15 indirimli yararlanabilecek.

Çiğli Belediyesi’nin ilk günden itibaren gerek kendilerine gerekse ailelerine destek olduğunu ifade eden sağlık emekçileri, bu süreçte verilen her türlü destekten dolayı başta Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü olmak üzere tüm belediye personeline teşekkürlerini ilettiler.