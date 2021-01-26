Çiğli Belediyesi'nden esnafa bin TL nakit desteği

26 Ocak 2021 Salı, 14:29

İzmir'de Çiğli Belediyesi salgının nedeniyle işleri durma noktasına gelen esnaflara yönelik dayanışma adımları atmaya devam ediyor. Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, kentlerin gelişimi için esnaflarının güçlü olması gerektiğinin altını çizerek, “Hedeflediğimiz kalkınma hareketinde esnaflarımızın da büyük rolü olacak. Pandemi süreci ülke genelinde olduğu gibi Çiğlimizde de birçok esnafımızı olumsuz etkiledi. Tüm esnaf odalarıyla istişare içerisindeyiz. Neler yapılabileceğini düzenli olarak masaya yatırıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’müz aracılığıyla daha önce kantin ve servis şoförü esnafımıza gıda kolisi desteğinde bulunduk. Son olarak tekrar bir takım görüşmeler gerçekleştirdik. Esnaflarımıza sahip çıkarak bu süreci kenetlenmiş bir şekilde geride bırakacağız” dedi.

'ESNAFA SAHİP ÇIK' ÇAĞRISI

“Çiğli Belediyesi olarak, pandemi sürecinin başından itibaren esnaflarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Salgından korunmaları amacıyla hijyen paketi dağıttık. Kantin ve okul servis şoförü çalışanlarına gıda kolisi desteğinde bulunduk. Son olarak da zor durumda olan kahvehane esnafımıza 1000 TL nakdi destekte bulunacağız. Bu noktada Çiğlili vatandaşlarımıza da önemli bir görev düşüyor. Yıllardır acı ve tatlı her türlü duyguyu beraber yaşadıkları esnaf komşularına destek olsunlar. Alışverişlerini süpermarketler yerine mahalle esnaflarından yapsınlar. Kriz dönemlerinde gösterdikleri dayanışma ile gurur duyduğumÇiğlilihemşehrilerimi bu zorlu süreçte de sorumlulukalmaya bekliyorum” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

BİN TL DESTEK

Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, “Esnaflarımızın mevcut sorunlarını değerlendirmek için Başkanımız ile bir araya geldik. Mağduriyet yaşayan esnaflarımız için neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Çiğli Belediyesi tarafından, uzun süredir kapalı olan kahvehane, kıraathane, internet kafe ve oyun salonu işleten esnaflarımıza 1000’er TL nakdi destekte bulunulacak. Başkanımıza gösterdiği dayanışmadan ötürü şahsım ve esnaf arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

'ESNAF NEFES ALACAK'

“Pandemi şartlarından en çok etkilenen esnafların başında kahvehane, çay ocakları, internet ve oyun salonları geliyor. Kahvehaneciler Esnaf Odası olarak, taleplerimizi Çiğli Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü’ye ilettik. Başkanımız da bütçelerinin elverdiği doğrultuda maddi destek sağlayacaklarını belirtti. Zor zamanlar geçiren esnaflarımıza sağladığı tüm desteklerden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.