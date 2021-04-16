Çiğli’de dayanışma için 'sosyal market' kuruldu

16 Nisan 2021 Cuma, 14:25

İzmir'de Çiğli Belediyesi, Kızılay'ın katkılarıyla Çiğli'deki ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için Sosyal Marketin açılışını yaptı.



Türk Kızılayı’nın 150 yıldır büyük bir özveriyle ihtiyacı olan herkesin yardımına koştuğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bir yıldır Kızılay ile dar gelirli yurttaşlarımıza yönelik ortak çalışma yürüyoruz. Pandemi, deprem ve sel felaketlerinden etkilenen binlerce vatandaşımıza gıda desteğinde bulunduk. İzmir’de bir ilke imza atarak Kızılay ile birlikte Sosyal Market açılışı yaptık. Bu proje ile yardım çalışmalarımız kurumsal ve sürdürülebilir olacak. Veren elin alan eli görmeyeceği ve insan onuruna yakışır bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kart dağıtacağız. Vatandaşlarımız bu kart ile Sosyal Markete gelerek ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecekler. Türk Kızılayı ile birlikte çalışmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Siyasi anlayışla değil toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıkarılması hedefiyle hareket edersek mutlu ve huzurlu yarınlara çok daha güçlü yürüyebiliriz” dedi.

BUCA'DA AÇILACAK

Sosyal Market projesinin Çiğli ve İzmir için değerli olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Kızılay Konak Şube Başkanımızın da söylediği gibi iyilikleri çoğaltmak için mücadele edersek hayatı herkes için daha yaşanabilir kılabiliriz. Pandemi döneminin yanı sıra son 1 yıl içerisinde yaşadığımız deprem ve sel felaketleri, toplumsal yardımlaşma konusundaki duyarlılığımıza önemli katkı sağladı. Yerel yönetimler olarak bu süreçte işsiz kalan, evini kaybeden tüm yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını özveriyle karşılamaya özen gösterdik. Çiğli ve İzmir adına son derece değerli bu projeyi hayata geçirdikleri için Çiğli Belediyesi’ni ve iyiliğin merkezi olan Türk Kızılay’ını tebrik ediyorum. Bugün Çiğli’de açılışını yaptığımız Sosyal Market projesini Buca’mıza kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp Bucalı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.