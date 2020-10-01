Çiğli’de dijital dönüşüm: e-Ruhsat uygulamasını kullanan ilk belediye oldu
Çiğli Belediyesi, dijitalleşme projesiyle e-imar uygulamasına geçtikten sonra e-ruhsat uygulamasını kullanan ilk belediye oldu. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesi’ndeki dijital dönüşümü, uygulamayı kullanacak meslek temsilcilerine düzenlenen toplantıyla anlattı.
Hizmetleri dijital ortama taşıyaran Çiğli Belediyesi dijital belediye uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Çiğli Belediyesi’nde İzmir’de bir ilk gerçekleşerek imar ve ruhsat başvurularını belediye web adresi üzerinden online olarak almaya başlıyor. Başkan Utku Gümrükçü, e-imar ve e-ruhsat dijital uygulamalarını Belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıyla anlattı. Toplantıya Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Çiğli Esnaf Odası Başkanı Arif Altıkulaç, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası İzmir şube yöneticileri, İzmir Ticaret Odası yetkilileri, Tüm Teknikerler Birliği, Yapı Denetimleri Şirketleri Birliği ve müteahhitlik derneklerinin temsilcileri ile meclis üyeleri katıldı.
"VATANDAŞ BELEDİYEYE GELMEYECEK"
Online uygulama ile tüm imar planları sayısallaştırılıp elektronik ortama aktarıldığı için, vatandaşların Belediye binasına gelmesine gerek kalmadan imar planlarına, adres ya da ada/parsel bilgileri ile erişilebilmesi sağlanıyor. Ayrıca plan notlarına doğru ve hızlı şekilde ulaşılabiliyor. E-ruhsat uygulaması ise başvurudan ruhsat aşamasına kadar takip edilebilen, hatta e-imza entegrasyonu ile belediyeye gelmesine gerek kalmadan imza atılabilen Türkiye’deki tek uygulama olma özelliğine sahip. Uygulamalar ile tadilat, isim değişikliği, ön onay, yeni inşaat, ruhsat yenileme ve yapı kullanım izim belgesi dahil tüm başvurular web tabanlı e-ruhsat uygulaması ile yapılabilecek.
GÜMRÜKÇÜ: BELEDİYEDE DEVRİM YAPTIK
E-ruhsat ve e-imar uygulamalarını meslek temsilcilerine anlatan Başkan Utku Gümrükçü “Artık zamanın önemi ve değeri var. Hızın çok önemli olduğu bir süreci yaşıyoruz. Biz de bu sürece yönelik hizmetlerle halkımızın yanındayız. Tüm mimar ve mühendislerimizi rahatlatacak bir sistemi uygulayacağız. E-imar ve e-ruhsat ile evrakın takibi çok kolay olacak. Biz bu uygulamalar ile öncü olacağız. İş yükümüz azalacak ve işlemlerimiz hız kazanacak. Gün içinde müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluk ve karmaşa ortadan kalkacak. Gidip gelme ve evrak takibi olmayacak. SMS ve e-posta yoluyla proje müelliflerine bilgilendirme yapılacak. Biz gelinen noktanın devrim olduğunu düşünüyoruz. Mayıs ayından beri sistem üzerinde deneme ve iyileştirmeler yapılıyor. Bu ay içinde sistemimiz tam olarak hizmete giriyor. Başvuruların durumu günün her saati web üzerinden takip edilebilecek. İş süreçlerin tamamı ruhsatların iş akış şemasına göre tasarlandı. Her bir adım ayrı ayrı test edilip süreçler yorumlanarak mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde oluşturuldu. Tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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