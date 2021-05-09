Çiğli'de esnafa destek, annelere sürpriz
İzmir'de Çiğli Belediyesi, tam kapanma nedeniyle Anneler Günü'nü bu yıl çocuklarından ayrı geçiren annelere sürprizlerle dolu bir gün yaşattı.
Çiğli Belediyesi, Anneler Günü'nde annelere moral vermek amacıyla çeşitli sürprizler yaptı Belediyeden yapılan çağrı üzerine, kısıtlamalardan ötürü annelerini ziyaret edemeyen 7’den 70’e her yaştan vatandaşın gönderdiği fotoğraflar, Çiğli Belediyesi ve Başkan Utku Gümrükçü’nün sosyal medya hesaplarında “Yanınızda olamasak da kalbimizdesiniz" mesajıyla paylaşıldı.
ESNAFA DESTEK ANNELERE HEDİYE
Pandemi dönemi boyunca farklı hizmet kollarından esnaflarla dayanışma içerisinde olan Çiğli Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki çiçekçilerden satın aldığı çiçekleri Anneler Günü’nü evlerinde geçiren annelere hediye etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, annelere saksıda veya bahçede dikebilecekleri fide de dağıtıldı.
GÜMRÜKÇÜ: DAHA SAĞLIKLI GÜNLERDE KUTLAMAK DİLEĞİYLE...
İki yıldır Anneler Günü'nü Pandemi şartlarının gölgesinde kutladıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Son iki yıldır her ne kadar Covid-19 salgınının toplumumuz üzerindeki etkileriyle mücadele etsek de hayattaki en değerli varlıklarımız olan kıymetli annelerimizin Anneler Günü’nü kutlamayı da ihmal etmiyoruz. Tam kapanma sürecine denk geldiği için annelerimizin, çocukları ve torunlarıyla çekildikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden yayınlayarak bu Anneler Günü’nü mevcut imkanlar doğrultusunda unutulmaz kılmak istedik. Esnafımızın yaşadığı sıkıntıları da göz önünde bulundurarak ilçemizde hizmet veren çiçekçilerden aldığımız çiçekleri annelerimize hediye ettik. Ayrıca izole olarak geçirdikleri süreçte gerek bahçelerinde gerekse saksılarında dikebilecekleri fide de hediye ettik. Anneler Günü’nü daha sağlıklı ve huzurlu günlerde kutlamak dileğiyle, annelerin ve kalbi anne şefkatiyle dolu tüm kadınların bu güzel günü kutlu olsun" dedi. "
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