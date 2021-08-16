Çiğli’de Gediz Deltası’nın geleceği için çalışmalar başladı

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:09

Çiğli Belediyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Ekolojik Denge Derneği ve Vodafone Business “Yaşasın Gediz Temiz Su Temiz Gıda” projesi için bir araya geldi.



İzmir Ekolojik Denge Derneği'nin AB Su Çerçeve Direktifinden yola çıkarak hazırladığı inovatif proje Çiğli Belediyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin katkılarıyla Gediz Nehrinin Çiğli sınırları içerisinde kalan iki farklı kolu üzerinde hayata geçirilecek. Bir yıl süreyle uygulanacak olan projenin yürütme görevini İzmir Ekolojik Denge Derneği, lojistik desteğini Çiğli Belediyesi, bilimsel analizlerin yapılmasını ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi üstlenecek. Vodofone Business, dijital tarım istasyonlarıyla, projeye teknolojik destek verecek.

Uzaktan takip sistemleri ile toplanacak olan su analiz verileri laboratuvarda yapılacak analizlerle karşılaştırılacak. Uzaktan takip istasyonların bulunduğu lokasyondan belirli periyotlarda alınacak olan manuel su numunelerinin analizleri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde; Prof. Dr. Ebru Yeşim Özkan ve Dr. Onur Karadal tarafından analiz edilecek ve raporlanacak. Projenin ileri aşamalarında, toprak analizi ile iyi tarım uygulamaları için alt yapı oluşturulacak. Bölgede belirlenen araziler de ilaçsız tarım doğal gübre uygulamaları sayesinde bölgede tarımsal kirlenmenin önüne geçilecek.

SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Gediz Havzasının geleceği için hayati öneme sahip olan bu projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşayan proje ekibi, uzaktan takip su analiz istasyonlarının kurulacağı konumları belirlemek için sahaya indi. Sasalı, Kaklıç ve Kuş Cenneti’nde alternatif konumlar belirlendi.

Uzaktan takip su analiz istasyonları ile birlikte Sasalı ve Kaklıç Bölgelerine tarım istasyonları da kurulacak. Uzaktan takip tarım istasyonları ile toprak, iklim ve bitki analizleri anlık yapılabilecek. Zararlı kamerası ile bitkilerde oluşabilecek hastalıklar erken tespit edilebilecek. Su ve toprak kirlenmesi eş zamanlı dijital ortamda takip edilebilecek. Sistemlerden alınacak veriler ile bölgede daha verimli tarım yapılmasına imkan sağlanacak.

GÜMRÜKÇÜ: MİRASIMIZI HEP BİRLİKTE KORUYACAĞIZ

Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası listesine alınması adına büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Gediz Deltası 40 bin hektarlık alanıyla Doğu Akdeniz’in en büyük deltalarından biridir. Delta; tatlı su, acı su, kara ve kıyı alanlarının hepsinin bir arada yer aldığı eşine az rastlanır iki milyon yılda oluşmuş bir ekosistemler bütünüdür. Tatlısu gölleri, lagünler, tuzlu çayırlıklar, çamur düzlükleri ve sazlıklar gibi birçok doğal yaşam ortamının bir arada bulunduğu Gediz Deltası; Flamingolar başta olmak üzere üç yüze yakın kuş, balık ve bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Önemli Kuş Alanı (ÖKA) ve Önemli Doğa Alanı (ÖDA) statülerine de sahip olan deltanın tüm zenginliklerini korumak adına çalışmalarımızı başlattık. İki milyon yıllık mirasımızı hep birlikte koruyacağız" dedi.

Gümrükçü açıklamalarını şöyle sürdürdü:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Ekolojik Denge Derneği ile aylardır süren planlamalarımızı bitirdik ve sahaya iniyoruz. Bilimsel ve uzun soluklu çalışmalar sürdüreceğiz. Gediz’i sınırlarımız içerisinde kim ne kadar kirletiyor? Kirlilik nerede yoğunlaşıyor? Sorularının cevabını bulacağız. Gediz Kirliyken Çiğli Temiz olamaz. Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, soframızdaki yiyecek temiz olamaz. Herkes biliyor ki Gediz kirli. Sorunun kaynaklarını bulursak çözmemiz kolay olur. Çalışmalarımız kapsamında Sasalı ve Kaklıç bölgesinde yapılan tarımsal faaliyetlerin kalitesini de artıracağız. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için Gediz Deltası ve diğer doğa değerlerimizi korumak için gerçekleştirilecek her türlü çalışmaya katkı vermeye devam edeceğiz. Toplayacağımız veriler hızlı bir şekilde kullanılabilecek. El birliği ile vatanımızın havasına, suyuna, taşına, toprağına sahip çıkacağız” dedi.