Çiğli'de Hasan Ali Yücel Parkı açılıyor
“Çiğli Ayağa Kalkıyor” proje tanıtım toplantısında her ay yeni bir parkı Çiğli’ye kazandıracaklarının söyleyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, verdiği sözü yerine getirerek 6. parkı Esentepe Mahallesi’nde hizmete açıyor.
Esentepe Mahallesi 8809/39 sokakta projelendirilen Hasan Ali Yücel Parkı, 13 Ekim Salı Günü saat: 11.00’de açılacak. Kentin yeşil alan kapasitesini artırmak amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında, oyun ve spor gruplarının yanı sıra dinlenme ve yürüyüş alanlarının da yer aldığı yeni bir yaşam alanı mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak.
Çiğli halkına ferah yaşam alanları kazandırmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Başkan Gümrükçü, “2020 yılında düzenlediğimiz Lansman toplantımızda her ay bir park açılışı yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu ay 6. parkımızı Esentepe Mahallemizde açacağız. Oyun, spor, yürüyüş ve dinlenme alanlarının yer aldığı kullanışlı parklar oluşturuyoruz. Kentimizin yeşil alan kapasitesini artırmanın gururunu yaşıyoruz. Covid-19 salgınına karşı her türlü tedbiri alarakpark açılışlarımıza farklı mahallelerimizde devam edeceğiz” dedi.
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