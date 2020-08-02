Çiğli'de ihtiyaç sahibi yurttaşlar için örnek dayanışma

02 Ağustos 2020 Pazar, 20:06

İhtiyaç sahibi ailelerin bayram sevincini yaşaması için Kurban Bayramı’nın ilk iki gününde belediye ekipleri sahada çalıştı. Ekipler, bağışlanan kurban paylarının gerçek ihtiyaç sahiplerine iletilmesi için görevlerini yaptı.. Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesi ekiplerinin kurban kesim alanlarında ihtiyaç sahipleri ile kurban kesen vatandaşlar arasında köprü kurarak dayanışma duygularını canlandırdıklarını söyledi.

STANTLAR KURULDU

Çiğli Belediyesi sekiz kurban kesim yerinde bayramın birinci ve ikinci gününde hizmet vermek üzere kurduğu stantlarla kurban eti payını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların hizmetinde oldu. Belediye görevlilerinin bulunduğu standa teslim edilen kurban eti payları, belediyeye ait tesiste hijyenik koşullarda paketlendi. Paketlenen etler aynı gün içerisinde yoksulluk belgesi olan kişilere belediye ekipleri tarafından adreslerine teslim edildi.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: DAYANIŞMA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kampanyaya ilişkin, “Yaklaşık 4 aydır Çiğli pazar yerlerinde uyguladığımız İmece dayanışmasına başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız güçle bu dayanışma ruhunu Kurban Bayramı’nda kesim yapan ailelerle, ihtiyaç sahibi aileleri buluşturarak daha da güçlendireceğiz. Kurban kesim noktalarında kurduğumuz stantlarda hayırseverlerin bayramda bağışlayacağı kurban etlerini toplayıp, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Halkımızın bize desteğini sürmesini diliyorum. Pandemi ile mücadelede bu dayanışma artık Türkiye’nin mottosu oldu. Tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.