Çiğli'de okullar dayanışma ile açılacak

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:01

Çiğli Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve orta öğretim düzeyinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerine kırtasiye desteğinde bulunulacak. Kırtasiye desteğinden yararlanmak isteyen aileler, 27 Ağustos 2021 tarihine kadar Çiğli Belediyesi’ne başvuruda bulunabilecek. Yapılan başvurular detaylı olarak incelendikten sonra kırtasiye malzemeleri okullar açılmadan önce öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilendiklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, eğitim sitemine temel yaklaşımımız ilçemizdeki tüm öğrencilerin eşit ve kaliteli şartlarda eğitim alabilmesidir. Bu kapsamda, okullarımızın fiziki ihtiyaçlarından, güvenliğinden ve hijyeninden tutun da öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarına kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 9 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını unutmadık. Okullarında gerekli olan malzemeleri biz onlar için temin edeceğiz. Öğrencilerimizin tüm konsantrasyonunu derslerine vermesi ve geleceğe sağlam adımlarla yürümesi adına her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.



