Çiğli’de sandıklar kuruldu, yurttaşlara talepleri soruldu
İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından, vatandaşların taleplerini ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla mahalle muhtarlıkları ile ilçenin bazı noktalarına sandıklar kuruldu.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün öncülüğünde “Mahalle Bizim Karar Hepimizin” sloganıyla iki yıl sonra tekrar kurulan sandıklar 18-19 Haziran tarihlerinde vatandaşları bekleyecek. 26 mahalle muhtarlığının yanı sıra Çiğli Belediyesi önü, Çiğli İzban aktarma merkezi ve kent meydanında kurulacak sandıklarda belediye personelleri görevli olacak. Vatandaşlar iki gün boyunca sandıklara giderek ikamet ettiği mahalle ve Çiğli’nin genel durumuyla ilgili talep ve önerilerini belirtebilecek.
18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan uygulamanın ardından sandığa giden vatandaşlara taleplerinin alındığına dair SMS gönderilecek. Tüm talepler, CRM sistemine yüklenerek, ilgili müdürlükler tarafından takibi yapılacak. Belediyenin yıllık hizmet programlarında ve faaliyet raporlarında vatandaşların talep ve önerilerine öncelik verilecek. Başkan Gümrükçü, gelen talep ve şikayetlerin durumu ile ilgili sık sık rapor isteyerek sürecin takibini bizzat kendisinin yapacağını belirtti.
'KENT BİZİM KARAR BİZİM'
Çiğli’nin bugünü ve geleceğiyle ilgili kararları kentin tüm paydaşlarıyla birlikte almaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Göreve gelirken Çiğli’yi katılımcı belediyecilik prensibiyle yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Bu doğrultuda, kentimiz ile ilgili kararları yaptık oldu anlayışıyla değil, ortak akılla alıyoruz. İki yıl aradan sonra 18 ve 19 Haziran tarihlerinde tüm muhtarlıklarımızın önünde ve kentimizin belirli noktalarında tekrar sandıklar kurduk. Uygulamamızla ilgili sosyal medya hesaplarımızdan ve billboardlardan duyurular yaptık. Çiğlili hemşehrilerime çağrım; sandıklara gidip değerli görüşlerini bizlerle paylaşsınlar. Katılım ne kadar yüksek olursa kentimizin geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa edebiliriz” dedi.
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