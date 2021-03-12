Çiğli'de taşeron işçilerin sorunu çözüldü

12 Mart 2021 Cuma, 07:07

Başkan Utku Gümrükçü, sendika temsilcileri ve güvenlik görevlisi personellerinin katılımı ile düzenlenen görüşmeler neticesinde imzalanan sözleşmeyle yıllardır taşeron firma bünyesinde çalıştırılan güvenlik görevlilerinin maaşlarında önemli iyileştirme gerçekleştirildi. İmzalanan sözleşme sonrası büyük mutluluk yaşayan KHK mağduru güvenlik görevlileri, yıllardır kronikleşen sorunlarını çözdüğü için Başkan Gümrükçü’ye teşekkürlerini ilettiler.

Toplu iş sözleşmelerinin emekçiler için bir güvence olduğunun altını çizen Gümrükçü, “Göreve gelirken birlikte yol yürüyeceğimiz belediye emekçilerimizi, yüksek enflasyona ezdirmeyeceğimizin sözünü vermiştik. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerimizi de bu doğrultuda sürdürerek ülkemizin mevcut ekonomik şartlarında çok önemli sözleşmelere imza attık. Son olarak, belediyemiz bünyesinde taşeron firma altında çalışan güvenlik görevlisi personellerimizin yıllardır kronikleşmiş sorununu da ele alarak beklentileri doğrultusunda sonuca kavuşturduk. İş arkadaşlarımızın insanca ve hakça yaşam koşullarına sahip olması için üzerimize düşen görevi yerine getirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hep birlikte kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.