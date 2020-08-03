Çiğli'de üniversite adaylarına tercih danışmanlığı

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:53

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi , üniversite adaylarının yapacakları tercihlerle geleceklerine doğru yön verebilmelerine katkı sağlamak amacıyla rehberlik çalışması başlattı. ÇİBEM rehberlik birimi, YKS tercihleri için resmi başvuruların son günü 14 Ağustos’a kadar öğrencilere hizmet verecek.

Öğrenciler mesai saatleri içinde 0232 935 55 35 telefon numarasından ÇİBEM’i arayıp yüz yüze ya da telefonla yapacakları görüşme sonrası tercihlerini yapabilecekler.

Lise ve üniversite öğrencilerinin derslerine destek olmak üzere ÇİBEM’de yüzlerce öğrenciye ücretsiz eğitim fırsatı sunulduğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sonuçların açıklanmasıyla birlikte yeni bir heyecanın başladığına dikkat çekerek, öğrencilerin bu dönemde doğru tercihte bulunmalarına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.



