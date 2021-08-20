Çiğli'de yıllardır beklenen kentsel dönüşüm başlıyor

20 Ağustos 2021 Cuma, 11:24

Yüzde yüz uzlaşı, yerinde dönüşüm ve “Büyükşehir güvencesi ve garantörlüğü” ilkeleriyle kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli’nin Güzeltepe mahallesi için de düğmeye bastı. Kentsel tasarım ve mimari projeleri hazırlanan bölgede, hayata geçirilecek çalışmaların detayları, düzenlenen toplantıda anlatıldı. Hak sahiplerinin bilgilendirildiği toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Toplantıdaki konuşmasına “Benim kalbim sizinle atıyor, sizin için atıyor” sözleriyle başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Güzeltepe'de yaşayanların yıllardır kentsel dönüşümü beklediğini, çalışmalar kapsamında ilk adımı attıklarını söyledi. Soyer, “Heyecanlı olmamak mümkün değil. Çok daha kaliteli, güzel bir hayatı, yaşadığınız bu topraklarda sizler için tekrar kuruyor olacağız” dedi.

ÜÇ TEMEL İLKE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentsel dönüşüm projelerini tamamlamanın, dirençli ve güvenli bir İzmir için en temel önceliklerden biri olduğunu söyledi. Özgün ve katılımcı bir kentsel dönüşüm modeli uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, şehirdeki riskli konut alanlarını, etaplar halinde güvenli hale getirmeye devam ettiğini ifade eden Başkan Tunç Soyer, “İzmir’de dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla üç temel ilkemiz var. İlki; dönüşüm sürecinin uzlaşma esaslı olması. Yani bu alanda yaşayanların, bu dönüşüme onay vermesi. İkincisi; dönüşümün yerinde ve adil gerçekleştirilmesi. Bu bölgelerde yaşayanların yine o bölgede yaşama hakkının garanti altına alınması. Dönüşümün; insanları birbirinden koparmadan, yaşamın içi nde olması. Kimseyi doğduğu yeri terk etmek zorunda bırakmaması ve kültürü koruması.

Üçüncü ilkemiz ise; bu sürecin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güvencesi altında sürdürülmesi. Yani başından sonuna tüm süreçlerde belirlediğimiz ilkelerin harfiyen uygulanması” dedi.

“DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA YENİ BİR İVME KAZANDIRILACAK”

Bu yaklaşım sayesinde, yurttaşlarla müteahhitlerin karşı karşıya gelmediğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentsel dönüşümün gerçekleştiği alanlarda ortaya çıkan değer artışının hak sahipleri, yani vatandaşlar arasında paylaştırılacağını belirtti. Bu projede İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hiç bir şey düşmediğini, aksine Büyükşehir Belediyesine ait 30 dönüm araziyi de Güzeltepe'nin kentsel dönüşümü için tahsis ettiklerini açıklayan Soyer, “Kentsel dönüşüm mevzuatında bildiğiniz gibi pek çok eksiklik var. Ancak tüm bu eksiklik ve yetersizliklerine rağmen asla ‘elimiz kolumuz bağlı’ duygusunun arkasına saklanmadık. Aksine İzmir’in pek çok yerinde dönüşüm seferberliği başlattık ve sadece iki yıl içinde Ege Mahallesi’nde 418 milyon, Örnek köy’de ise 520 milyon lira olmak üzere yaklaşık 1 milyar lira ihale bedeli olan kentsel dönüşüm çalışmaları yaptık. 2016 yılından bu yana kentsel dönüşümde yavaşlayan süreci hızlandırmak ve tıkanıklıkları aşmak için belediye şirketimiz İZBETON’u bu konuda da aktif hale getirerek dönüşüm çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandırdık” dedi.

“YÜZDE YÜZ UZLAŞMA”

Başkan Tunç Soyer, Karabağlar Uzundere, Konak Ege ve Ballıkuyu, Karşıyaka Örnekköy, Gaziemir Aktepe ve Emrez ve Çiğli Güzeltepe mahallesinde, yani İzmir’in 6 farklı bölgesinde, toplamda 248 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla sürdüğünü, şimdiye kadar tüm bu kentsel dönüşüm alanlarında 2 bin 200 bağımsız birimin inşaatını başlattıklarını belirtti. Soyer, şunları söyledi: “Hak sahiplerinden 345 bin metrekare tapu devrini aldık. Yaklaşık 1000 bağımsız bölümün anahtar teslimini yaparak mülkiyet tapusu ile hak sahiplerine teslim ettik. İZBETON ile bin bağımsız birimin yapımı için protokol imzaladık. 1.218 bağımsız birimin kat karşılığı ihalesini yaptık. Yaklaşık 4 bin 600 bağımsız bölümün de tüm uzlaşma, devir, tapu ve imar uygulamalarını tamamlayarak yapım ihalesine hazır hale getirdik. Çiğli Güzeltep e’de İmar Planı’na aykırı yapılaşmış 287 yapı, 295 bağımsız birim bulunuyor ve yaklaşık 1200 kişi ikamet ediyor. Burada ilgili yasa ve mevzuata göre hak sahipliklerini belirledik ve bölgenin paylaşım modelini oluşturduk. Gururla ifade etmeliyim ki 'uzlaşma ve yerinde dönüşüm' ilkesiyle hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli’de de yüzde yüz uzlaşma sağlama hedefiyle çalışmalarını tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim yegâne gayem; İzmir’deki herkesin refahını artırmak ve bu refahın, adil biçimde paylaşımını sağlamak.”

“NE KADAR HIZLI UZLAŞIRSAK O KADAR ÇABUK EV SAHİBİ OLACAĞIZ”

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise mahallenin 30 yıldır kentsel dönüşüm beklediğini belirterek, “İzmir'in kalbi Çiğli'de atacak demiştik. İzmir'in kalbi gerçekten Çiğli'de atmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yerinde dönüşümle, vatandaş müteahhitin insafına teslim edilmeden, hak ettiği eve kavuşacak. Bu projenin içerisinde pazaryeri, kreş, düğün salonu gibi çok amaçlı kullanılabilecek bir sosyal tesis çalışması olacak. Aynı zamanda Güzeltepe'nin kendine ait bir Cemevi de olacak. 'Çiğli'nin sorunlarını çözeceğiz' demişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız bu süreçte hem yanımızda, hem de arkamızda kapı gibi duruyor. İlçenin 220 bine ulaşan nüfusu var. Bu nüfusun hızlı gelişen ihtiyaçlarına cevap veren bir Çiğli Belediyesi ile İzmir Büy&u uml;kşehir Belediyesi var. Ne kadar hızlı hareket edersek, ne kadar hızlı uzlaşırsak, o kadar hızlı ev sahibi olacağız” dedi.