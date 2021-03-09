Cihangir İslam CHP'ye katılıyor
Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, CHP'ye katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında İslam'a rozetini takması bekleniyor.
Geçen yılın mart ayında Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye katılıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 13.30'da Meclis'te gerçekleştireceği grup toplantısında İslam'a rozerini takacağı ifade ediliyor.
İslam ile birlikte CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 136'ya yükselecek.
2018 seçimlerinde CHP listesinden aday olan İslam, İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, ardından Saadet Partisi sıralarına geçmişti.
CİHANGİR İSLAM KİMDİR?
1959 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesördür. İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.
Mazlumder, Saadet Partisi, HAS PARTİ, Adalet Zemini ve Hak ve Adalet Platformu kurucularındandır. Artı TV 45 + 45 Programı eş moderatörlüğü, Duvar gazetesi köşe yazarlığı yaptı. 100'ün üzerinde bilimsel çalışması yanında sosyal alanda yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.
Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen İslam, 3 çocuk babasıdır.
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