Çikolata alerjisi nedir? Çikolata alerjisi belirtileri nelerdir?

27 Temmuz 2021 Salı, 00:00

Çikolata, çeşitli tatlılarda ve atıştırmalıklarda yer alan popüler ve oldukça lezzetli bir besindir. Ama bazı kişilerde kimi zaman alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Çikolatanın çeşitli bileşenleri olduğu için alerjik reaksiyon bu nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Çikolatanın içinde bulunan bileşenlerden biri, çikolata alerjisi sebebiyet verebilir. Çikolatanın ana bileşeni kakao çekirdeğinin işlenmiş bir versiyonu olan kakao tozudur. Bu toz daha sonra, şeker, yağ ve süt gibi besinlerde karıştırılır. Süt ürünleri ile de birçok çikolata türü yapılır. Bu sebeple çikolata alerjisinde, tam olarak hangi maddeye karşı alerji olduğu değişkenlik gösterebilir.

Çikolata, bir karışımı içerir. Ana bileşen kakao çekirdeğinin işlenmiş bir versiyonu olan kakao tozudur. Bu toz daha sonra şeker, yağ ve soya lesitini gibi emülgatörlerle karıştırılır. Süt ürünleri ile birçok çikolata türü elde edilir. Çikolataya alerjisi olan kişilerde çikolata içerisinde birden fazla bileşen olduğu için reaksiyona neyin ve neden olduğunu tam olarak anlamak zor olabilir. Pek çok olasılık vardır.

ÇİKOLATA ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlk olasılık kakaoya tepkidir. Vücudun kakaoya alerjisi varsa, bağışıklık sistemi vücuda girdiğinde tepki verir.

Belirtiler şu şekilde görülebilir:

Kurdeşen,

Nefes darlığı,

Şişmiş dil, dudaklar veya boğaz,

Hırıltılı öksürük,

Mide bulantısı ya da kusma,

Karın krampları.

ÇİKOLATA ALERJİSİ TEŞHİSİ VE TEDAVİSİ

Çikolata alerjisi belirtilerinden herhangi birini yaşamanız durumunda vakit kaybetmeden bir alerji uzmanına gidilmesi gerekmektedir. Alerji uzmanları, alerjik reaksiyona neden olan alerjeni net bir şekilde teşhis edebilir. Alerji uzmanı, belirtilerinize ve mevcut durumunuza göre uygun testi yapar. Bu testler deri delme testi, kan testi ya eliminasyon diyeti de olabilir. Alerjik reaksiyona neden olan alerjen belirlendikten sonra tedavi aşamasına geçilir.

Besin alerjilerinin en etkili tedavileri alerjik reaksiyona neden olan maddeden uzak durmaktır. Çikolata alerjisinde de durum aynıdır. Alerji olan besinden uzak durmak, alerjiyi etkili bir şekilde yönetmenizi ve kontrol altına almanızı sağlar. Bazı durumlarda alerji uzmanları alerjik reaksiyonun etkilerini azaltması için antihistaminik ilaç kullanmanızı önerebilir. Bu ilaçlar alerjik reaksiyonun oluşmasını engellemez sadece alerjik reaksiyondan kaynaklanan belirtilerin hafiflemesini sağlar.

Alerji uzmanı aynı zamanda ciddi bir reaksiyon anında hızlı çözüm için bir adrenalin oto enjektörü de reçete edebilir. Adrenalin oto enjektörü; anafilaksi gibi ciddi durumların tedavisinde kullanılır. Adrenalin oto enjektörün kullanım şekli ve kullanılması gereken durumlar ile ilgili alerji uzmanı tarafından bilgi verilmektedir.

Editör notu: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurulması gerekmektedir.

