Çimento sektöründeki 9 şirkete soruşturma
Rekabet Kurulu çimento sektöründe faaliyet gösteren dokuz şirket hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada çimento sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4,054 sayılı kanunun dördüncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen yürütülen önaraştırmanın Rekabet Kurulu'nca karara bağlandığı belirtildi.
Buna göre Baştaş, Limak Çimento, OYAK Çimento , Votorantim Çimento, As Çimento, Göltaş Göller Bölgesi Çimento, Konya Çimento, Küpeliler Endüstri ve Çimsa Çimento hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un dördüncü maddesinde, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" ifadeleri yer alıyor.
Video Haberler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
- Grip ve nezle belirtisi olanlar dikkat!
- Baskında ceza kesilen genç, “Abi sadece maç yapıyorduk”
- Minibüste 'pes' dedirten görüntüler kamerada
- Beyoğlu'nda baskın anı! Ceza yağdı
- Tuzla’da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
- Çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
En Çok Okunan Haberler
- Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı
- Kanal İstanbul'u destekledi, yandaşlar böyle sevindi
- Ahmet Şık'ın yeni partisi belli oldu
- Erdoğan'la özel görüşmesinde ne istemişti?
- Koca, koronavirüs aşısında yeni yaş sırasını duyurdu
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Hadise'nin kardeşinden 'Reza Zarrab' açıklaması
- Emir'den çarpıcı 'vaka' iddiası
- Perinçek'ten Davutoğlu'na teklif
- Hazine’ye ait taşınmazlar aceleyle vakıflara devredildi