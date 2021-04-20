Çimento sektöründeki 9 şirkete soruşturma

20 Nisan 2021 Salı, 11:24

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada çimento sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4,054 sayılı kanunun dördüncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen yürütülen önaraştırmanın Rekabet Kurulu'nca karara bağlandığı belirtildi.

Buna göre Baştaş, Limak Çimento, OYAK Çimento , Votorantim Çimento, As Çimento, Göltaş Göller Bölgesi Çimento, Konya Çimento, Küpeliler Endüstri ve Çimsa Çimento hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un dördüncü maddesinde, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" ifadeleri yer alıyor.