CİMER bir haftayı aşkın süredir internet üzerinden bilgi edinme hakkı başvurusu almıyor
Çalışmaları ve bütçesi ile sık sık gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), bir haftayı aşkın süredir internet üzerinden başvuru almıyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, basına ilişkin görevleri dışında CİMER aracılığı ile yurttaşlardan “istek”, “görüş/öneri”, “ihbar”, “şikâyet”, “bilgi edinme hakkı” ve “teşekkür” başlıkları altında başvurular alıyor. Bu başvuruların bazıları, CİMER’in iletişim numarasından da yapılabiliyor. Ancak bilgi edinme hakkı başvurusu, yalnızca CİMER’in internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Sisteme e-Devlet üzerinden giren yurttaşlar, kimlik bilgileri, başvuru tipi ve başvuru konusu gibi konuları yazdıktan sonra, başvurunun muhatabı kurumu seçerek başvurusunu tamamlıyor. “Başvuruyu tamamla” diyen yurttaşlara, başvurularının kabul edildiğine dair bir bildirim çıkıyor ve başvuru numarası veriliyor. Ayrıca başvuruya ilişkin tüm süreç, başvuru tamamlandıktan sonra e-Devlet ve CİMER üzerinden “başvurularım” sekmesinden kontrol edilebiliyor. Ancak CİMER, bir haftayı aşkın süredir internet sitesi üzerinden hizmet vermiyor.
‘ARIZA OLABİLİR’
Sisteme giren ve bilgi edinme hakkı kapsamında başvuru yapmak isteyen yurttaşlar, sistemde gerekli tüm bilgileri doldurduktan sonra “başvuruyu tamamla” demesine karşın site, başlangıç sayfasına geri yönlendiriyor. Yurttaşlara, başvurunun tamamlandığına dair bildirim yapılmıyor ve başvuru numarası verilmiyor. e-Devlet üzerinden başvurularını kontrol eden yurttaşlar, başvurunun alınmadığını görüyor. CİMER’in iletişim numarasını arayan yurttaşlara ise “sistemde arıza olabileceği” söyleniyor ancak arızanın ne kadar süreceği belirtilmiyor. Yurttaşlar, bilgi edinme başvurusu yalnızca internet üzerinden yapılabildiği için de başvuru gerçekleştirememiş oluyor.
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