Çimşir’in hayali

21 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Bursaspor’la şampiyonluğa uzanan Çimşir’in en büyük hedefi aynı başarıyı Bordo-Mavililerle yakalamak. Sezona yardımcı antrenör olarak başlayan Çimşir, Karaman’ın ayrılmasından sonraki süreci başarılı yönetiyor.

Covid-19 nedeniyle verilen arayı iyi değerlendiren genç çalıştırıcı, Göztepe ve F.Bahçe galibiyetleriyle “Trabzonspor bıraktığı yerden” dedirtiyor. İddialı konuşmayı sevmeyen Hüseyin Çimşir, “Kalan her maç bizim için final” diyor. Mevcut kadroyla içeride ve dışarıda sergilediği ofansif futbolla tüm spor severlerin beğenisini kazanan Çimşir, genç oyunculara sahip çıkmasıyla da alkışı hak ediyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu da yönetimiyle birlikte tesislerde takımı yalnız bırakmıyor. Saha içinde ve dışındaki bu birliktelik, başarıyı da beraberinde getiriyor. Kaptan Sosa’ya ayrı bir sayfa açmak istiyorum. Sakat olmasına karşın takımını deplasmanlarda dahi yalnız bırakmayan Sosa, Çimşir’in gizli kahramanı.

Trabzonspor’a gönül verenler de kenti süsleyerek takımlarını destekliyor ve hepbir ağızdan, “O sene bu sene” şarkısını söylüyor. Bu anlamlı sezonda alacakları kupaları da Cemil Usta’ya armağan etmek istiyorlar.