Çin-ABD gerginliği tırmanırken Tayvan’dan F-16 adımı
Tayvan Amerikan savunma devi Lockheed Martin ile F-16 uçakları için anlaşma imzaladı.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Lockheed Martin ile Tayvan'ın 90 adet F-16 uçağı için anlaşmaya vardığı duyuruldu. Anlaşma kapsamında programın 2026 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilirken, anlaşmanın Çin ile ABD arasında gerginliğin yaşandığı dönemde gelmesi dikkat çekti.
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