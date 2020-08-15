Çin-ABD gerginliği tırmanırken Tayvan’dan F-16 adımı

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:24

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Lockheed Martin ile Tayvan'ın 90 adet F-16 uçağı için anlaşmaya vardığı duyuruldu. Anlaşma kapsamında programın 2026 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilirken, anlaşmanın Çin ile ABD arasında gerginliğin yaşandığı dönemde gelmesi dikkat çekti.

