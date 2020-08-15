Çin-ABD gerginliği tırmanırken Tayvan’dan F-16 adımı

Tayvan Amerikan savunma devi Lockheed Martin ile F-16 uçakları için anlaşma imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:24
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Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Lockheed Martin ile Tayvan'ın 90 adet F-16 uçağı için anlaşmaya vardığı duyuruldu. Anlaşma kapsamında programın 2026 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilirken, anlaşmanın Çin ile ABD arasında gerginliğin yaşandığı dönemde gelmesi dikkat çekti.


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