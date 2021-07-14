Çin, ABD’nin Afganistan’dan geri çekilmesini memnuniyetle karşıladı
Çin, ABD ve NATO güçlerinin Afganistan’dan geri çekilmesinin Afgan halkına yeni bir şans sunduğunu belirterek bu durumu memnuniyetle karşıladı.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yaptığı basın açıklamasında, "ABD ve NATO’nun bölgeden çekilmesiyle Afgan halkı, ülkenin kaderini ele almak için yeni bir fırsata sahip oldu." ifadesini kullandı.
Vang, bölgede yeniden etkisini gösteren Taliban’ı terörist gruplarla tüm bağlantılarını kesmeye çağırdı.
Öte yandan Vang, bölgede 20 yıllık askeri müdahalede bulunan ABD’nin, barışı sağlayamadığı için Afganistan’daki rolünü derinlemesine düşünmesi gerektiğini aktardı.
ABD yönetimi, Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.
Ancak Biden yönetimi, 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) göre, Amerikan kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 90'dan fazlası tamamlanmış durumda.
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