Çin, Bitcoin madencilik projelerini kapatıyor
Çin’in Anhui eyaleti enerji sıkıntıları nedeniyle önümüzdeki 3 yılda kripto para madencilik projelerini kapatmayı planlıyor.
hf365.com’da yer alan habere göre Çin Anhui eyaletinde tüm kripto para madencilik projelerini kapatacak.
Haber portalına göre, Çin’in Doğusunda yer alan ve Şanghay’a 3 saat mesafede olan eyalet yüksek miktarda enerji ihtiyacı olan yeni projeleri de engelleyecek.
Çin son dönemde kripto para madenciliğini engelleyici çeşitli adımlar attı.
Geçen ay Sichuan eyaletinde kripto para madenciliği konusunda adımlar atılacağı ve bir yıl içinde kripto madenciliği operasyonlarının durdurulacağı belirtilmişti.
Çin, İç Moğolistan bölgesindeki kripto para madenciliği faaliyetlerini sonlandıracağını açıklamış, Yunnan eyaletinde ise Bitcoin madenciliği yapan şirketlerin yasadışı elektrik tüketimiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Bitcoin bugün yüzde 2.6 düşerek 31,665 dolarla 2 haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine indi.
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