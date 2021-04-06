Çin Büyükelçisi için harekete geçildi
Çin’in Ankara Büyükelçisi, Meral Akşener ve Mansur Yavaş’ı hedef alan paylaşımları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Çin’in Ankara Büyükelçisi, Meral Akşener ve Mansur Yavaş’ı hedef alan paylaşımları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Barın katliamı konulu sosyal medya paylaşımlarına tepki göstermişti.
Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir" ifadelerine yer verilmişti.
Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.@meral_aksener @mansuryavas06— Çin Büyükelçiliği Ankara/???????? (@ChinaEmbTurkey) April 6, 2021
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
- Önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı
- Patlayıcı kullanarak en az bin 800 mahkumu kaçırdılar
- 'NASA' ve 'Elon Musk'ın telefonlarına yanıt vermedi
- Şanlıurfa'da bir ilk gerçekleşti!
- Gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
- Denizli'de esrarengiz olay!
- Üç yavru kediye süt annelik yapıyor
- Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Akşener ile Saray Görüştü mü?
- Yavaş ve Akşener'e tehdit gibi tweet
- D vitamini kullanımına dikkat!
- ABD'den Savunma Sanayi Başkanlığı'na 'Rusya' yaptırımı
- Emekli subaylardan Milli Savunma Bakanlığı'na yalanlama
- Çin menşeili aşılarla ilgili kritik açıklama
- Herkesin tartıştığı skandal listeyi Soylu hazırladı
- Cem Gürdeniz'in eşinden Bahçeli'ye tepki
- Hürriyet'ten skandal haber!