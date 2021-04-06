Çin Büyükelçisi için harekete geçildi

06 Nisan 2021 Salı, 17:53

Çin’in Ankara Büyükelçisi, Meral Akşener ve Mansur Yavaş’ı hedef alan paylaşımları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Barın katliamı konulu sosyal medya paylaşımlarına tepki göstermişti.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir" ifadelerine yer verilmişti.

Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.@meral_aksener @mansuryavas06 — Çin Büyükelçiliği Ankara/???????? (@ChinaEmbTurkey) April 6, 2021

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