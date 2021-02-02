Çin devlet gazetesi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'yı girişimci liderler listesinden çıkardı
Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma Çin devlet gazetesinin girişimci liderler listesinden çıkarıldı. Bu hamle Ma'nın Pekin'in gözünden düştüğü şeklinde yorumlanıyor.
Çin'in en çok tanınan iş adamı Ma, Shanghai Securities News'in bugün yayımladığı listede yer almazken gazete Huawei Technologies'den Ren Zhengfei, Xiamo'den Lei Jun ve BYD'den Wang Chuanfu'dan övgüyle bahsetti.
Ma 24 Ekim'de Çin'in düzenleyici sistemini eleştirmiş ve bu gelişmenin ardından Ma'nın sahibi olduğu Ant Group'un 37 milyar dolarlık halka arzı durdurulmuştu.
Kaynak: Reuters
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