Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin ve Türkiye arasında stratejik diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, türbülans ve değişimlerin yaşandığı bir dünyada, her ikisi de yükselen pazarlar olan Çin ve Türkiye'nin stratejik diyaloğu güçlendirmesi ve stratejik işbirliği yapması gerektiğini söyledi.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen, "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferans kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Wang, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin-Türkiye işbirliğini her açıdan teşvik etmek için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.
BÜYÜK İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİ
Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre Wang ayrıca, iki ülkenin karşılıklı güveni sürdürmek ve siyasi taahhütlere uymak için büyük özen göstermesi gerektiğinin altını çizdi.
Xinhua'da yer alan habere göre, Çin ve Türkiye arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği olanakları geniş bir perspektif ve büyük bir potansiyele sahip.
AFGANİSTAN MESELESİ
Deneyimli diplomat, mevcut uluslararası ve bölgesel duruma ilişkin olarak, Türkiye ile koordinasyonu güçlendirmeye, Afgan meselesinde siyasi çözümü ilerletmeye, bölgede barış ve istikrarı korumaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da toplantıda, Türkiye'nin Afganistan konusunda Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, Afganistan'da patlak verebilecek olası bir iç savaşı önlemeye ve savaşın parçaladığı ülkedeki tüm taraflar arasında barış ve uzlaşmayı teşvik etmeye hazır olduğunu kaydetmişti.
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