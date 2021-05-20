Çin duyurdu: ABD savaş gemisi Güney Çin Denizi karasularına girdi
Reuters’ta yer alan habere göre Çin, ABD'ye ait bir savaş gemisinin izinsiz olarak Güney Çin Denizi'ndeki karasularına girdiğini açıkladı.
ABD savaş gemisi izinsiz olarak Güney Çin Denizi'ndeki karasularına girdi. Çin ordusunun güney cephesinden sorumlu komutanlığı, USS Curtis Wilbur adlı savaş gemisinin Paracel Adaları yakınlarındaki sulara izinsiz girdiğini ve Çin'e ait gemiler ile uçakların ABD gemisini takip ettiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada Çin'in ABD'nin bu adımına karşı çıktığı, ABD'nin Çin'in egemenliğini ihlal ettiği ve bölgesel barış ve istikrara zarar verdiği ifade edildi.
ABD-ÇİN ANLAŞMAZLIĞI
ABD savaş gemileri, Çin'in egemenlik iddialarına karşı bir güç gösterisi olarak son yıllarda artan sıklıkta Güney Çin Denizi'nden geçiyorlar.
ABD Donanması, Çin'in ardından yaptığı açıklamada savaş gemisinin Çin, Tayvan ve Vietnam'ın egemenlik iddia ettiği Paracel Adaları yakınlarında "seyir hakkını" gerçekleştirdiğini belirtti.
Açıklamada, "Uluslararası hukuk, tek taraflı olarak izin talep edilmesine veya önceden bildirim zorunluluğu dayatılmasına dayatılmasına izin vermemektedir" denildi.
Güney Çin Denizi, ABD ve Çin'in anlaşmazlık yaşadığı pek çok konudan biri. Washington, Beijing'in kaynaklar bakımından zengin suların bazı kesimlerindeki egemenlik iddialarını tanımıyor ve uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiriyor.
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