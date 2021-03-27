Çin ile Tahran'dan 25 yıllık imza
Resmi temaslar kapsamında başkent Tahran'a giden Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.
İkili görüşmenin ardından Pekin-Tahran arasında alanlarda iş birliğini kapsayan 25 yıllık anlaşma imzalandı.İran Dışişleri Bakanı Zarif'in davetlisi olarak Tahran'da bulunan Çinli mevkıdaşı Yi, ülke lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Laricani ile de bir araya gelmişti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran ile Pekin arasında imzalanan 25 yıllık iş birliği anlaşmasının iki ülke ilişkilerini daha görünür kılacağını ifade etti. İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da resmi temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul eden Ruhani, iki ülke arasında imzalanan anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. İki ülke arasındaki iplomatik ilişkilerin 50. yılına girdiğine işaret eden Ruhani, iki ülkenin kalkınma ve altyapı konusunda imzaladığı anlaşmaların süratle hayata geçirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.
Video Haberler
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
- Cenazede şoke eden anlar: Haklarını helal etmediler
- Lüks sitede 'boksör' dehşeti! Önüne gelene saldırdı
- Mısır'da iki trenin kafa kafaya çarpışma anı kamerada
- İzmir'de şaşkına çeviren olay!
- Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler!
En Çok Okunan Haberler
- ABD Başkanı Biden'dan Erdoğan'a davet
- İstanbul'da suikast girişimi! İş insanı ağır yaralı
- Berat Albayrak 'yeni kabinede' iddiası
- Çarpıcı anket: İşte yurttaşın tercihi
- Zeytinyağı nasıl saklanmalı?
- İşte Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü
- 4 kentte milletvekili sayısı değişti!
- Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var
- Reisbank hayırlı günler diler!
- İzmir'de şaşkına çeviren olay!