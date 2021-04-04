Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei: ‘İşbirliği sürecek’

04 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Bir grup gazeteciyle online toplantıda bir araya gelen Cui Wei, dışişleri bakanlarının görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiğini dile getirdi. Çin tarafının tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması çerçevesindeki “Kuşak, Yol” projesine ilişkin işbirliğinin güçlendirilmesi niyetini yinelediğini kaydetti.

Cui Wei, Türkiye’nin de ekonomik alanda işbirliği konusunda Çin’den destek istediğine, bunun Pekin tarafınca olumlu karşılandığına değindi. Türkiye’nin “Kuşak-Yol” inisiyasifine başından beri destek verdiğini belirtti.

Ekonomik ilişkilerdeki gelişmeye atıfla geçen günlerde Çinli üretici Xiaomi’nin Türkiye’deki akıllı telefon üretim fabrikasının açılmasını, telefon markası Oppo’nun yatırımını da gösterdi. “Kuşak, Yol” projesi çerçevesinde İstanbul’dan Avrupa’ya giden demiryolu kargo hattının oluşturulmasını hatırlattı.

Başkonsolos Cui Wei, Türkiye’nin Çin’den satın aldığı Sinovac aşısı konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Aşının gelişine yönelik şirketin genel olarak sipariş zamanlamalarına uyduğunu, bu konuda bir sıkıntı yaşanacağını düşünmediğini belirtti. Pekin’in aşı konusunda işbirliği ve dayanışma çağrısını başından bu yana küresel çapta dile getirdiği görüşünü dile getirdi. Bu çerçevede koronavirüs salgınıyla birlikte küresel çapta böylesine zorlu bir dönemde Türkiye ile yaptıkları yatırımların hızla yaşama geçmesinin memnunluk verici olduğunu kaydetti. “Bu gelişme dünyaya olumlu bir mesaj veriyor” ifadesini kullandı.

Toplantıda Pekin’e Uygur Sincan bölgesine yönelik insan hakları konusundaki suçlamalar, Batı’dan artan baskı, yaptırım hamleleri de gündemdeydi. Başkonsolos Cui Wei, suçlamaları redderken bunun Pekin’i zayıflatma, gelişmesini engelleme politikalarının bir parçası alarak gördüklerini savundu. Bu hamlelerle Çin’in istikrarının bozulması yönündeki arayışların sonuçsuz kalacağını kaydetti.

Bazı ülkelerin korumacı bir anlayışla yola çıkarak ekonomik küreselleşmeye karşı çıktıklarını söyledi. Çin’in dünyanın ikinci büyük ekonomisi olduğunu hatırlatan Wei, Pekin’in çok taraflılık tutumuna değindi.