Çin koronavirüs aşısı için tarih verdi

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 8,5 milyonu ve ölüm sayısı 456 bini geçerken, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou'dan umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

DHA
19 Haziran 2020 Cuma, 11:44
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Fotoğraf: AFP

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin aşı çalışmaları tüm dünyada devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 8,5 milyonu aşan ve ölüm sayısının 456 bini geçerken, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou'dan umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

Çin'de yerel bir kanala konuşan Zunyou, salgına ilişkin ikinci dalganın başladığı Pekin’in kontrol altına alındığını ifade etti. Zunyou, yıl sonunda tatınıtılan aşının testleri geçtiğini de sözlerine ekledi.

32 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Son 24 saatte 32 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 83 bin 325’e yükseldi.


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