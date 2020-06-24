Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını yayınladı
Dünya genelinde etkili olan pandemi nedeniyle Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 480 bine yaklaşırken, salgının ortaya çıktığı Çin’den 2'nci aşamaya geçildiği aşının ilk fotoğrafı servis edildi.
Çin Tıbbi Bilimler Akademisi (IMBCAMS) Tıbbi Biyoloji Enstitüsü koronavirüse (Covid-19) geliştirdikleri aşının insan deneylerinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurmasının ardından aşılara ait fotoğrafları da basına servis etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün(DSÖ) duyurduğuna göre küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşılardan 6’sı Çin’de olmak üzere 8’i insanlar üzerinde deneniyor.
100'DEN FAZLA DENEK ÜZERİNDE TEST EDİLİYOR
Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.
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