'Çin merkezli Huawei dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olacak'

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:11

Akıllı telefon sektörü, çok büyük bir rekabetin içerisinde. Teknoloji üreticileri, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla tüketicileri mest etmeye çalışırken geliştirdikleri yeni teknoloji ve özelliklerle de en iyinin kendileri olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Uzunca bir süredir Samsung, sektörün bir numaralı ismi olarak karşımızdayken geçtiğimiz nisan ayında Çin merkezli Huawei, Samsung'un önüne geçti.

Huawei, 2019 yılında ABD hükümeti ile ters düştü. Trump yönetimi, şirketin Çin hükümetine casusluk yaptığını söyleyerek ABD'li şirketlerin Huawei ile çalışmasını yasakladı. Bu yasaklara Google da dahil oldu ve bu da Huawei'nin akıllı telefon satışlarını doğrudan etkiledi. Çünkü Huawei, bu yasağın ardından Google Servisleri'ni kullanamaz hale geldi ve bu da kullanıcılar için ciddi bir sorun oluşturdu. Ancak nisan ayında yayımlanan veriler, Huawei'nin bu yasaktan beklenilen seviyede etkilenmediğini ortaya koydu.

Nikkei Asia tarafından hazırlanan bir rapor, Huawei'nin haziran ayında da dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olacağını gösteriyor. Tahminlere göre Samsung'un satışlarının nisan ile haziran ayları arasında yıllık bazda yüzde 30 oranında düşeceği için Huawei, sektörün zirvesine doğrudan oturmuş olacak.

Uzunca bir süredir Samsung, sektörün bir numaralı ismi olurken, nisan ayında Çin merkezli Huawei, Samsung'un tahtını elinden almayı başardı. Bu durum Samsung'un haziran ayında da da bir numara olamayacağını gösteriyor.

Kaynak: webtekno.com