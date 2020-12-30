Çin merkezli Sinopharm, Covid-19 aşısının koruyuculuk oranını açıkladı
Çin merkezli Sinopharm şirketi, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşılardan birinin son aşama deneylerde koruyuculuğunun yüzde 79.3 olduğunu açıkladı.
Sinopharm'ın Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü biriminin internet sitesinde yapılan açıklamada, Covid-19 aşısı için üçüncü ve son aşama testlerin ardından onay başvurusunda bulunulduğu belirtildi.
Sputnik'in aktardığı habere göre, son aşama deneylerden elde edilen ilk verinin aşının koruyuculuğunun yüzde 79,3 olduğunu ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, öte yandan yan etkiler, nakliye koşulları ve kullanım detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
İlk kez son aşama deney verisine ilişkin resmi açıklama yapan Çinli şirket Sinopharm'ın Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü birimi de Kovid-19'a karşı aşı geliştirmişti.
Sinopharm'ın aşısı, Batı ülkeleri ve şirketlerin geliştirdikleri gibi iki doz yapılıyor.
Bu arada "Beijing Youth News" gazetesi, Çin merkezli Sinovac şirketinin, Pekin'de yılda bir milyar doz Covid-19 aşısı üretme kapasitesine sahip bir merkez inşa etmek için anlaşma imzaladığını duyurdu.
Çin'de Sinopharm'ın yanı sıra en az dört şirket, Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yürütüyor.
Ülkede testler devam ederken sağlık çalışanları dahil bir milyondan fazla kişiye, acil onayla Çin merkezli şirketlerin geliştirdiği aşılardan yapıldı.
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