Çin mobil iletişim uydusunu fırlattı
Çin yeni nesil mobil iletişim uydusu Tiantong-1'i fırlattı.
Çin'nin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, uydu Long March-3B roketiyle ülkenin batısındaki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yolladı.
Çin'in kendi imkanlarıyla geliştirdiği Tiantong uydularıyla tüm hava şartlarında çalışabilecek güvenilir bir mobil iletişim altyapısı sağlamayı amaçlıyor. Mobil ağ hizmetinin Çin ve çevresindeki ülkeler dışında Orta Doğu ile Afrika'da Pasifik ve Hint okyanuslarını kapsaması amaçlanıyor.
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