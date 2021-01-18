Çin saatte 620 kilometre hız yapabilen 'maglev' treni prototipini tanıttı

18 Ocak 2021 Pazartesi, 09:35

Maglev adı verilen manyetik güçle yerden kaldırılarak havada giden tren Çin'de test edildi. Saatte 620 kilometre hız yapmak üzere tasarlanan tren, çok düşük sıcaklıklarda ortaya çıkan aşırı iletkenlik prensibine göre çalışıyor. Bazı uzmanlar bu türden trenlerin vakumlu tüpler içinde saatte bin kilometreyi aşan hızlara ulaşabileceğini düşünüyorlar.

Çin, ticari amaçlı ilk Maglev hattına sahip olan ülke. Söz konusu hat "Shanghai Transrapid" treni çalışmakta ve saatte en çok 430 kilometre hıza ulaşabilmekte. Radyonun belirttiğinde göre, Çin'in bu alandaki en büyük rakibi Japonya olmakla birlikte, yeni tanıtılan trenin tasarlayıcıları Çin teknolojisinin Japon teknolojisinden çok daha ekonomik olduğunu belirtiyorlar.

Nitekim yeni bir Maglev hattının inşa maliyeti kilometre başına 250 ila 300 milyon yuan arası bir maliyete sahip. Ancak bu maliyet, Maglev’in kitlesel kullanımında daha da düşebilecek.

Maglev adı verilen trenler teknik olarak aynı kutba sahip birer mıknatısın birbirini itme gücünden yararlanarak raylara temas etmeden havada gitme olanağı sağlıyor. Bu teknolojik inovasyon sayesinde raylarla tekerlekler arasındaki sürtünme ortadan kaldırılarak enerji kaybı yok ediliyor.