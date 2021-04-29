Çin Savunma Bakanlığı'ndan ABD açıklaması: Yüzde 20'den fazla arttı

29 Nisan 2021 Perşembe, 14:52

Bakanlık Sözcüsü Vu Çien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin Çin’in etrafındaki Güney Çin ve Doğu Çin Denizi’nde yürüttüğü faaliyetleri değerlendirdi.

Vu, "ABD’de hükümetin göreve başlamasından bu yana ABD savaş gemilerinin Çin’in bulunduğu sularda faaliyetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20’den fazla, gözlem uçaklarının faaliyetleri de yüzde 40’tan fazla arttı." dedi.

ABD’yi sıklıkla Çin’in etrafındaki hava ve deniz alanlarına savaş uçağı ve gemisi göndererek faaliyette bulunmakla, bölgeyi askerileştirmekle, bölgesel barış ve istikrarı tehdit etmekle itham eden Vu, "Çin, bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor" ifadesini kullandı.

SINIRLANDIRMA ÇAĞRISI

ABD donanmasına ait "USS Mustin" destroyerin Çin’in uçak gemisi Liaoning görev grubunun rutin tatbikat ve eğitim faaliyetlerini yürüttüğü sırada Liaoning’i yakın mesafeden gözlemlediğine işaret eden Vu, ABD destroyerinin bu şekilde Çin’in ilgili aktivitelerine ciddi şekilde müdahalede bulunduğunu, iki tarafın savaş gemisinin seyrüsefer ve personel güvenliğini tehlikeye attığını, doğası itibarıyla oldukça kötü olduğunu dile getirdi.

USS Mustin destroyerine bölgeden ayrılması için uyarıldığını ve Washington yönetimine bu konuda nota verildiğini kaydeden Vu, ABD’yi "askeri kuvvetlerini sınırlandırması ve benzer vakaların meydana gelmesine izin vermemeye" çağırdı.