Çin Savunma Bakanlığı'ndan ABD açıklaması: Yüzde 20'den fazla arttı
Çin Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasından bu yana ABD ordusunun Çin etrafındaki sularda askeri faaliyetlerinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20, gözlem faaliyetlerinin de yüzde 40'tan fazla arttığını bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü Vu Çien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin Çin’in etrafındaki Güney Çin ve Doğu Çin Denizi’nde yürüttüğü faaliyetleri değerlendirdi.
Vu, "ABD’de hükümetin göreve başlamasından bu yana ABD savaş gemilerinin Çin’in bulunduğu sularda faaliyetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20’den fazla, gözlem uçaklarının faaliyetleri de yüzde 40’tan fazla arttı." dedi.
ABD’yi sıklıkla Çin’in etrafındaki hava ve deniz alanlarına savaş uçağı ve gemisi göndererek faaliyette bulunmakla, bölgeyi askerileştirmekle, bölgesel barış ve istikrarı tehdit etmekle itham eden Vu, "Çin, bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor" ifadesini kullandı.
SINIRLANDIRMA ÇAĞRISI
ABD donanmasına ait "USS Mustin" destroyerin Çin’in uçak gemisi Liaoning görev grubunun rutin tatbikat ve eğitim faaliyetlerini yürüttüğü sırada Liaoning’i yakın mesafeden gözlemlediğine işaret eden Vu, ABD destroyerinin bu şekilde Çin’in ilgili aktivitelerine ciddi şekilde müdahalede bulunduğunu, iki tarafın savaş gemisinin seyrüsefer ve personel güvenliğini tehlikeye attığını, doğası itibarıyla oldukça kötü olduğunu dile getirdi.
USS Mustin destroyerine bölgeden ayrılması için uyarıldığını ve Washington yönetimine bu konuda nota verildiğini kaydeden Vu, ABD’yi "askeri kuvvetlerini sınırlandırması ve benzer vakaların meydana gelmesine izin vermemeye" çağırdı.
Video Haberler
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
- Türkiye Amerika’nın işgaline destek vermiştir
- İftarı beklerken en büyük acıyı yaşadılar
- Kısıtlamayı delen hemşirenin feci ölümü
- Kuşadası'nda skandal görüntüler! Kameraya yakalandılar
- 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- İspanyol komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti
- Dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı
- Ekmeğini kumların arasından çıkarıyor
- Babacan, Erdoğan'a sordu: Cevabını bekliyorum
En Çok Okunan Haberler
- Firari Hakan Şükür, Belözoğlu’nu işaret etti
- Yeni BioNTech aşılar ne zaman gelecek?
- Çanakkale Köprüsünü yapan şirkette kritik olay
- BioNTech aşılarla ilgili yeni karar
- Koca'dan korkutan açıklama
- Selçuk'tan sınavlarla ilgili açıklama
- Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı
- Cumhurbaşkanlığı’ndan iktidara eleştiri
- ABD'den S-400 açıklaması
- AKP'ye kendi seçmeninden kötü haber