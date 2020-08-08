Çin uyardı: Keneden bulaşan virüs öldürücü salgına yol açtı

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 18:09

Çin’de, keneden insana bulaşan SFTS virüsünün yeni ve öldürücü bir salgına yol açtığı saptandı.

Sputnik'in Global Times'a dayandırdığı haberde keneden bulaşan öldürücü virüse dikkat çekildi. Gazetenin açıkladığı son verilere göre Çin’in iki farklı vilayetinde virüs şu ana kadar 60 kişiye bulaştı, hastalananların 7’si hayatını kaybetti. SFTS önce Jiangsu , ardından Anhui vilayetinde görüldü.

Virüse yakalanan bir kadın, gazeteye demecinde hastalığın semptomlarının öksürük ve yüksek ateş olduğunu, ayrıca kandaki lökosit ve trombosit seviyesinin düştüğünü anlattı.

İlk başlarda 2011’de tespit edilen SFTS virüsü, kenelerden insana bulaşıyor. Araştırmacılar, viral enfeksiyonun belirli koşullar altında kan veya mukozadan kişiden kişiye de yayılabileceğini ifade ediyor.