Çınar nöbeti

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi’nde karayolu bitişiğinde yer alan çınar ağaçlarının yol genişletme çalışması sırasında kesilmek istenmesine yurttaşlar tepki gösterdi.

Bülent Ecevit
13 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00
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Önceki gün ağaçların kesilmesini engelleyen vatandaşlar, yol çalışmasında bir değişikliğe gidilmezse nöbet tutmaya hazırlanıyor.

Yurttaşlar, yolun bu bölümünün ağaçlara zarar vermeden yapılmasını talep ediyor. Turizmci Ziya Şimşek, bölgenin aynı zamanda su kaynağı olduğunu hatırlatarak “Çınarlı yemyeşil bir alan. Hem ağaçlar kesilmemeli hem de su kaynağı korunmalı” dedi.


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