Çınar nöbeti

13 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Önceki gün ağaçların kesilmesini engelleyen vatandaşlar, yol çalışmasında bir değişikliğe gidilmezse nöbet tutmaya hazırlanıyor.

Yurttaşlar, yolun bu bölümünün ağaçlara zarar vermeden yapılmasını talep ediyor. Turizmci Ziya Şimşek, bölgenin aynı zamanda su kaynağı olduğunu hatırlatarak “Çınarlı yemyeşil bir alan. Hem ağaçlar kesilmemeli hem de su kaynağı korunmalı” dedi.