14 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:03

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık kamuoyunda "Cinci hoca" olarak bilinen Burhan Dalğali ve avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Dalğali'nin "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasıyla 500 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın daha önceden 3 ayı aşacak şekilde hürriyeti bağlayıcı cezadan dolayı mahkum edilmemiş olması, yargılama sürecindeki davranışları dikkate alındığında ileride bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkemece olumlu kanaat elde edildiğinden sanığa verilen bu cezanın ertelenmesine karar verildi.

Sanık Dalğali'yı "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 6 ay hapis ile 100 gün adli para cezasına çarptıran mahkeme, sanığın müştekinin zararını karşılaması ve verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkisini dikkate alarak cezasını 1 yıl 5 ay 15 gün ile 41 gün adli para cezasına indirdi.

Mahkeme, sanığa verilen hapis cezasının miktarı, daha önceden kasıtlı bir suç nedeniyle mahkum edilmemiş olması, sanığın kişilik özellikleri, duruşmalardaki tutum ve davranışlarını nazara alarak, bir daha suç işlemeyeceği kanaati hasıl olduğundan "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir B'nin eşi Sema Nur B. ile sorunlar yaşadığı, bir tartışma üzerine de eşine 3 defa "boş ol" dediği belirtilerek, "dini nikah tazelemek" isteyen müştekinin sanık Burhan Dalğali'yi çağırdığı anlatılmıştı.

Müştekilerin evine giden sanığın, "Böyle nikah düşmez. Siz tövbe edin. Sizin nikahınız düşmedi." dediği aktarılan iddianamede, sanığın nasihat ve telkinleri karşılığında müştekilerin her birinden 1600 lira olmak üzere toplamda 3 bin 200 lira aldığı kaydedilmişti.

Sanık Dalğali'nin Ebubekir B.'ye "Ayrı odanız var mı? Eşinle baş başa görüşmemiz lazım." dediği ifade edilen iddianamede, müştekilerin ayrı odalarının olmadığını söylemesi üzerine sanık Dalğali'nin çiftin evinden ayrıldığı aktarılmıştı.

Dalğali'nin çevresindekilerin kendisine itibar edilmesi için birtakım dini kisveleri kullandığı belirtilen iddianamede, sanık hakkında "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıldan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.