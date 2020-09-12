Çin’de burun spreyi formunda Covid-19 aşı adayına onay verildi

12 Eylül 2020 Cumartesi, 14:41

Çin’de Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen koronavirüs aşı adayının burun spreyi formunda üretileceği bildirildi.

Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi’nin aşı adayının klinik testleri için onay verdiği ve 100 sağlıklı gönüllünün bu testlere katılmasının beklendiği aktarıldı. Denemelerini se Beijing Wantai ilaç şirketi ve Ximamen Üniversitesi iş birliği ile yürütüleceği bildirildi.