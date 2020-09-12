Çin’de burun spreyi formunda Covid-19 aşı adayına onay verildi
Çin’de Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları tarafından burun spreyi formunda koronavirüs (Covid-19) aşısının geliştirildiği ve klinik testleri için Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi’nden onay alındığı duyuruldu.
Çin’de Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen koronavirüs aşı adayının burun spreyi formunda üretileceği bildirildi.
Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi’nin aşı adayının klinik testleri için onay verdiği ve 100 sağlıklı gönüllünün bu testlere katılmasının beklendiği aktarıldı. Denemelerini se Beijing Wantai ilaç şirketi ve Ximamen Üniversitesi iş birliği ile yürütüleceği bildirildi.
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